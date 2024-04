Atletica leggera Ben 131 reggiani al meeting del 25 aprile

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nella speranza che il tempo regga, ma gli organizzatori della Fratellanza Modena hanno già annullato le gare di lancio del disco e del martello in quanto non sono state montate le gabbie in sicurezza, si disputa oggi al campo d’di Modena lo storicodedicato al 25. Reggio risponde presente con 44 atleti della Self Montanari e Gruzza, 33 dell’Reggio, 27 della Corradini Rubiera, 25 dell’Guastalla Reggiolo e 2 dell’Castelnovo Monti, per un totale di 131 presenze. Si tratta di fatto del primostagionale di grande respiro, con circa 950 iscritti. Al via ci sono nomi importanti della nostra, ecco chi può far bene nelle varie gare. Sui 100 il migliore è Davide Sergio Pinelli, sui 400 Stefano ...

E’ stato un altro weekend di gare e di buone prestazioni per gli atleti del Cus Ferrara, che hanno partecipato ai meeting indoor di Modena e di Padova. In evidenza ancora il giovane Tommaso Ferrozzi , che sabato a Modena ha ulteriormente abbassato ...

La stagione su pista di Nadia Battocletti inizia con un doppio impegno ravvicinato, tra Milano e Modena , sui 1500 . L’azzurra sarà in gara sabato 27 aprile nell’edizione numero 13 della Eset Walk and Middle Distance Night all’Arena Civica Gianni ...

Definiti a Reggio Calabria i finalisti nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi - Reggio Calabria 22.04.2024 - Si sono svolti a Reggio Calabria le finali regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi su pista, riservate agli istituti scolastici di I e II grado, che hanno visto lottare ...fidal

Meeting a San Marino e modena nel fine settimana - Nel fine settimana 28-29 aprile meeting a San Marino e modena e altre gare in Emilia Romagna e in Italia. Dopo il Trofeo Liberazione in programma oggi 25 aprile, questa settimana "corposa" di gare avr ...fidal

Sport sociale e per tutti Uisp in campo con tante iniziative per il 25 aprile - L'Uisp scende in campo per il 25 aprile, Festa della Liberazione, con attività sportive, culturali e ludico motorie in molte città ...welfarenetwork