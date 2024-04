Gli studenti non sembrano intenzionati a desistere di fronte al loro obiettivo di fermare gli accordi tra Italia e Israele. E stamattina si sono ritrovati fuori al Tribunale, in piazzale Clodio , dove due manifestanti arrestati ieri pomeriggio durante gli Scontri che si sono registrati alla ... Continua a leggere>>

Chi sfilerà in corteo ricordando Giacomo Matteotti, chi farà lo stesso ma a fianco alla Brigata ebraica. E chi, invece, celebrerà la Liberazione chiedendo il cessate il fuoco a... Continua a leggere>>

25 aprile: scontri in piazza Duomo a Milano. Applauso scrosciante per Scurati dopo la lettura del monologo - scontri in piazza Duomo dove, al passaggio della Brigata Ebraica, alcuni giovani della comunità palestinese hanno cercato di avvicinarsi. Tra le due parti si ...

Continua a leggere>>

Corteo 25 aprile, scontri in piazza Duomo a Milano al passaggio della Brigata Ebraica - scontri in piazza Duomo dove, al passaggio della Brigata Ebraica, alcuni giovani della comunità palestinese hanno cercato di avvicinarsi. Tra le due parti si sono frapposti i City Angels che hanno cer ...

Continua a leggere>>

Estra Pistoia, due giornate per due posti play-off: i possibili incastri - Con il lusso di potersi qualificare anche con gli attuali 28 punti, ai biancorossi serve una vittoria per chiudere definitivamente la pratica Due sole giornate al termine. Ottanta minuti e la classifi ...

Continua a leggere>>