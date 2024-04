25 aprile - presidio pro Palestina in una piazza Duomo piena

Milano , 25 Aprile 2024 – “Vogliamo riprenderci questa piazza e riprenderla sul serio, non in modo performativo per questo abbiamo deciso di organizzare un momento di lotta che si terrà in piazza Duomo alle 13:30”: così hanno spiegato a radio Onda d'urto i Giovani palestinesi e le realtà ... Continua a leggere>>

25 aprile, in Piazza Duomo a Milano bandiere Palestina e ‘Stop genocidio’ - Sono arrivati in piazza Duomo a Milano i primi manifestanti pro Palestina. I manifestanti sventolano le bandiere della Palestina, in attesa del presidio ...

25 aprile, al via presidio pro Palestina in piazza Duomo: "Resistenza si difende" - (Adnkronos) - Sono già alcune centinaia i manifestanti giunti in piazza Duomo al presidio organizzato dai giovani palestinesi, in concomitanza con il corteo del 25 aprile, che proprio qui dovrà ...

presidio in piazza Duomo, 'Palestina libera, Israele fascista' - (ANSA) - MILANO, 25 APR - Sono aumentati nel giro di pochi minuti i partecipanti al presidio organizzato dai Giovani Palestinesi in piazza Duomo a Milano. Al momento sono alcune centinaia che urlato s ...

