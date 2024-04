25 aprile - il ministro Nordio fischiato dagli antifascisti a Treviso

(Di giovedì 25 aprile 2024) Carlodurante una manifestazione per la Festa della Liberazione, si difende: "Noi ministri abbiamo giurato sulla Costituzione antifascista..."

Fischi e 'buuh' di disapprovazione sono stati indirizzati al ministro della giustizia Carlo Nordio durante il discorso che stava svolgendo in piazza a Treviso per la festa del 25 aprile . Il ministro aveva iniziato da poco a parlare, affrontando il tema caldo di queste ore, sostenendo che la ... Continua a leggere>>

