25 aprile – Dino Ballacci - l’asso del Bologna che scelse la Resistenza Prima la Brigata Osopp - poi Dall’Ara lo richiamò in squadra

(Di giovedì 25 aprile 2024) Aviano è un Comune di quasi 9mila persone in Friuli-Venezia Giulia, nell’ex-provincia di Pordenone, a due passi dal confine con il Veneto. Oggi è una località nota soprattutto per la presenza della base militare utilizzata dall’Usaf (l’aeronautica militare statunitense) ma nell’autunno del 1943, dopo l’8 settembre, è parte della Repubblica Sociale Italiana, direttamente controllata dai nazisti. E qui si trova anche un 19enne calciatore. Non è una figura famosa, ma solo uno dei pezzi pregiati delle giovanili del. Si chiama, nato il 24 maggio 1924 nel capoluogo emiliano. Trasferitosi in Friuli dopo lo scoppio della guerra,ad Aviano viene rastrellato dai tedeschi in quell’autunno 1943. Riesce però a scappare in montagna dopo aver ucciso il suo carceriere, raggiunge la foresta del Cansiglio ...