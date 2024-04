25 aprile | Boccia a Meloni - ' è festa Liberazione non libertà'

(Di giovedì 25 aprile 2024) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Ladel 25è anche l'anniversario della Resistenza ed è dedicata al valore dei partigiani di ogni fronte che, a partire dal 1943, contribuirono alladel Paese. Anche per questo la premiere tutto il suo partito non riesce a chiamarla con il suo nome:della! Presidentequesta non è unadi partito come la chiama lei, definendoladella. Questa è ladellache ha dato all'Italia questa bella Costituzione antifascista che gli italiani non vi permetteranno di cambiare”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd al Senato, Francesco, partecipando al ...

Controlli e bonifiche fin da ieri, con oltre seicento agenti delle forze dell'ordine in campo soltanto nella capitale. E' massima l'attenzione per le celebrazioni del 25 Aprile , con piazze ancor più divise quest'anno dal conflitto in Medio Oriente. [embed_post id="1859568"] A Roma la presidente ... Continua a leggere>>

La mattina del 25 aprile 2024 , Giorgia Meloni , sui social, scrive: "N el giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari" L'articolo 25 aprile 2024 , ... Continua a leggere>>

Mattarella a Civitella in Val di Chiana per il 25 aprile, il discorso in ricordo delle vittime del nazismo - Il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Civitella in Val di Chiana per le celebrazioni del 25 aprile ...notizie.virgilio

meloni: «La fine del fascismo pose le basi per la democrazia» - meloni: «La fine del fascismo pose le basi per la democrazia». Il post social della premier in occasione del 25 aprile.lettera43

Liberazione, cortei in tutta Italia. A Roma il padre di Ilara Salis: "Mia figlia è antifascista. Sia l'ultima celebrazione in carcere" - "Ilaria Libera". Questo il coro - ripreso in un video pubblicato sui social di Avs - gridato dai partecipanti durante il corteo dell'Anpi per il 25 aprile a Roma, non appena hanno visto arrivare il pa ...huffingtonpost