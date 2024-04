25 aprile - alta tensione per celebrazioni | ecco il piano sicurezza

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’Italia celebra oggi, come ogni 25, l’anniversario della Liberazione. Una ricorrenza su cui il livello di attenzione è massimo. Le piazze sono ancor più divise quest'anno dal conflitto in Medioriente. E in diverse città l’allerta è scattata già dai giorni scorsi, con la predisposizione di dispositivi e piani diad hoc.