25 aprile - a Roma in piazza manifestanti pro Palestina e Brigata ebraica | grida e insulti – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Adnkronos) – Tensione trae petardi adi porta San Paolo adove sono in corso due manifestazioni in contemporanea in occasione del 25, Festa della liberazione. Da un lato ipro, circa 300 persone tra movimento degli studenti palestinesi, antagonisti e collettivi universitari, dall'altro rappresentanti dellaL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, ...