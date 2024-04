25 Aprile - a Milano in Duomo centinaia di manifestanti pro Palestina LIVE

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 25 aprile 2024) Per la Festa della Liberazione iniziative in tutta Italia. Mattarella ha deposto una corona di alloro al sacello del Milite ignoto. Presenti Meloni e i presidenti delle Camere. Si è poi spostato in Val di Chiana per commemorare la strage nazista. Partigiani, sindacati e leader delle opposizioni sono acon Scurati e a Roma con Roberto Salis. Tensione tra idella Brigata ebraica e Pronella Capitale