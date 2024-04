Udinese-Roma | probabili formazioni - orario e dove vedere il recupero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Udine 24 aprile 2024 - C'è una gara da recuperare, un finale da giocare, un asterisco in classifica da togliere. Tutte queste cose succederanno domani alle ore 20, quandotorneranno in campo al Bluenergy Stadium per completare la sfida della 32esima giornata, interrotta anzitempo a causa del malore che ha colpito Evan N'Dicka al 71' di gioco. Proprio da quel minuto infatti ripartirà l'incontro, con il risultato fermo sull'1-1, dopo le reti di Pereyra al 23', a cui è seguito il pareggio di Lukaku nella ripresa al 64'. La settimana dei bianconeri di avvicinamento a questa sfida non è stata delle più rilassate. Nella giornata di lunedì è infatti arrivato l'esonero di Gabriele Cioffi, visto il pesante ko arrivato al Bentegodi contro il Verona, merito di un gol al 93' di Coppola, che ha regalato agli scaligeri il successo nello scontro ...