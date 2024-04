Truffa Online | Conto Svuotato di 10mila Euro con Finto SMS

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Teramo - Unaha portato al vuoto ilcorrente di un professionista teramano, che ha denunciato il furto di circain una serie di cento transazioni da centociascuna. L'ipotesi degli inquirenti è che le credenziali bancarie della vittima siano state ottenute tramite unmessaggio email che sembrava provenire dalla sua banca. Il caso ha attirato l'attenzione della Procura, che ha aperto un fascicolo per indagare sull'accaduto, al momento contro ignoti. Secondo quanto riportato, la vittima aveva ricevuto in precedenza una falsa segnalazione di una transazione sospetta sul suo, con richiesta di conferma delle credenziali per bloccare l'operazione. È probabile che questa richiesta sia stata sfruttata dai ...

Gli agenti della squadra mobile lo hanno arresta to mentre stava prelevando mille euro con il bancomat di una coppia di anziani che aveva appena truffa to nel quartiere di San Fruttuoso, usando il solito metodo del finto incidente. In manette è finito Salvatore Vetrano, 38 anni. L’uomo era arrivato ... (ilgiornaleditalia)

L'articolo Tajani , Meloni , Schlein capilista alle europee , se eletti non accetteranno il seggio. Precisano che il titolo in 1a del Corriere della Sera “Truffare gli indifesi” non è per loro né per gli elettori proviene da Il Difforme. (ildifforme)

Ferragni-Balocco, l'azienda prepara il ricorso dopo la decisione del tribunale. Il Codacons: «Interverremo in appello» - Gli avvocati dell'azienda dolciaria Balocco, nel mirino per il Pandoro gate scoppiato lo scorso dicembre, stanno preparando il ricorso in Corte d'appello contro il ...corriereadriatico

Mettono in affitto una casa che non esiste e rubano quasi 5mila euro dal conto di una studentessa: due denunciati a Grugliasco - Inoltre, ha notato due addebiti sul suo conto bancario per un totale di 2.350 euro, relativi alla stipula di contratti ... Grazie all'analisi dell'utenza telefonica usata per la truffa, gli ...torinotoday

truffano studentessa affittandole un appartamento che non esiste e le sottraggono quasi 5000 euro - GRUGLIASCO – Immaginate di essere una giovane studentessa in cerca di un appartamento e di finire con l’essere truffata e derubata. È quanto accaduto a una giovane di 22 anni in cerca di una casa a Bo ...quotidianopiemontese