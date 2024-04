Supercoppa Italiana 2025 | dopo Inter e Juventus - si qualifica l'Atalanta E pure per il Milan è più vicin - ecco perché

Con il finale di stagione ormai alle porte, è tempo di fare i calcoli per la Supercoppa Italiana 2025. A partire dalla scorsa stagione, il torneo ha cambiato format. Non giocano soltanto le squadre vincitrici dello Scudetto e della Coppa Italia, ma anche la seconda classificata del campionato e la ... (calcioweb.eu)

Inter, Milan, Juventus, le grandi del calcio italiano una contro l’altra, a giocarsi il primo trofeo della stagione 2024/2025 in Arabia. Come sognava la Lega Calcio, la “super” supercoppa italiana è servita. Il regalo della povera Serie A per i ricchi sauditi. A questo punto non ci sono più dubbi: ... (ilfattoquotidiano)