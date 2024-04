SOCIAL – Dj Ringo contro Paolo Scaroni | Maldini è storia - tu cosa sei?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 24 aprile 2024), Dj, attraverso un post sul suo profilo X, ha attaccato duramenteper le sue parole suIl momento del Milan è molto delicato. Dopo l’eliminazione nei quarti di finale di Europa Leaguela Roma, è arrivata la serata da incubo del derby, in cui l’Inter ha vinto 2-1 e ha festeggiato lo Scudetto. A fine stagione ci sarà l’addio di Stefano Pioli e la società sta lavorando per il futuro. Ma nel frattempo i tifosi non sono certamente di buon umore. Tra i tifosi vip più attivi suiin questo momento c’è sicuramente Dj. Il noto speaker si era già sfogato giorni fa, chiedendo una rifondazione. Oggi è tornato a sfogarsi, ma stavolta l’obiettivo era più specifico:...