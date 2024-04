Porta San Paolo blindata per il 25 aprile | possibili tensioni tra Comunità ebraica e Pro-Pal

Il nuovo film di Paolo Sorrentino , Parthenope , è già attesissimo e, notizia di quest’oggi 11 aprile, sarà in concorso al Festival di Cannes. Il regista napoletano, premio Oscar, torna in gara e potrebbe dare inizio a una stagione di riconoscimenti. Un cast decisamente affascinante, nel quale ... (dilei)

Tutto pronto per il Trofeo Loris 2024: domani il fischio d’inizio per la fase a gironi - In campo nei giorni 25, 26 e 27 aprile 2024 il meglio dei vivai nazionali di calcio giovanile nella categoria Esordienti primo anno per il ventennale della manifestazione ...trevisotoday

Eurodeputato slovacco libera una colomba nel Parlamento Ue: “Un messaggio di pace”. Imbarazzo in Aula: “Riuscite a catturarla” - Il gesto dell'eurodeputato ha provocato imbarazzo e indignazione tra i colleghi in Aula: "Animale usato come un oggetto" ...ilfattoquotidiano

25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati. Come cambia la viabilità nella Capitale - In occasione della Festa della Liberazione sono tanti gli appuntamenti in città. Gli eventi porteranno a delle modifiche sulla viabilità e sul trasporto pubblico e privato ...romatoday