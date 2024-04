LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 5 k - tappa ancora senza un padrone

(Di mercoledì 24 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Meno di 5 km all’arrivo! 17.10 Ora è il momento di scatti e controscatti. 17.09 Gruppo compatto! 17.07 Alaphilippe! Scatto del francese che fuoriesce dal gruppo. 17.07 Accelerazione del gruppo che in questo momento si avvicina. 17.06 I sei fuggitivi salgono di comune accordo: al momento mantengono20? di vantaggio. 17.05 Sono 10 i km all’arrivo! 17.03 Inizia l’ultimo passaggio sull’Arconciel: 1,8 km decisivi! 17.03 I fuggitivi arrivano ai piedi dell’ultima salita. 17.01 Tra i fuggitivi e il gruppo ci sono30? di distacco. 16.58 Fase di studio, col gruppo che provaa chiudere. In testa c’è la Movistar. 16.55 Ora i fuggitivi provano a fare velocità in un tratto di discesa. 16.52 Meno di 20 km all’arrivo! 16.49 Ricapitoliamo i ...

16.28 Scatto dal gruppo: fuoriesce Jan Christen della UAE-Emirates. 16.26 Adesso tratti di pavè e di ciottolato. 16.23 Sono meno di 40 i km all'arrivo! 16.18 Il gruppo fa un po' l'elastico ora. 16.14 Sono sempre in 6 in testa, ma ora il gap scende sotto ai ...

