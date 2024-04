LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | i fuggitivi provano a superare l’ultima salita Momento decisivo della tappa

(Di mercoledì 24 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 Inizia l’ultimo passaggio sull’Arconciel: 1,8 km decisivi! 17.03 Iarrivano ai piedi del. 17.01 Tra ie il gruppo ci sono ancora 30? di distacco. 16.58 Fase di studio, col gruppo che prova ancora a chiudere. In testa c’è la Movistar. 16.55 Ora ia fare velocità in un tratto di discesa. 16.52 Meno di 20 km all’arrivo! 16.49 Ricapitoliamo i: Fausto Masnada (Soudal-Quick Step), il tedesco Juri Hollman (Alpecin – Deceuninck), l’austriaco Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), lo spagnolo Raul Garcia Pierna (Arkéa – B&B Hotels), il belga Rune Herregodts (Intermarché – Wanty), l’americano Joey Rosskopf (Q36.5 Pro Cycling Team), con ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 Meno di 60 km all’arrivo! 16.01 Ora i fuggitivi sono tornati in un tratto di salita. 15.58 Masnada fa vedere di avere una buona gamba in questo momento. 15.55 I fuggitivi sono in una fase di discesa ora. 15.52 Si procede verso la fase calda della ... (oasport)

