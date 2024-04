La tesi di Gotor sugli anni di piombo è sbagliata | la violenza di sinistra contro il Msi comincia nel 1972

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sarebbe ora di affrontare seriamente la storia degliSettanta poiché puntualmente troviamo qualcuno che letteralmente dà i numeridi. L’ultimo a farlo è lo storico Miguelche su “Repubblica” scrive: “NegliSettanta, laarmata dei giovani neofascisti è stata feroce: oggi sappiamo che, tra il 1969 e il 1975, la stragrande maggioranza delle azioni violente ebbe origine nel variegato mondo neofascista: tra il 1969 e il 1973 addirittura il 95 per cento degli attentati (101150) che scesero al 61 per cento nel 1975. Ladi, invece, subì una brusca impennata tra il 1976 e il 1977 e solo allora divenne prevalente rispetto a quella nera”. Una contabilità ...

Montesacro celebra i suoi giovanissimi partigiani: inaugurato "Largo Caimani del Bell'Orizzonte" - La targa, tra viale Jonio e via Alberto Savinio, è stata svelata alla vigilia della festa della Liberazione, davanti agli studenti del vicino liceo Orazio ...romatoday

Montesacro ricorda i Caimani di Bell’Orizzonte - Nasce proprio da questo percorso la giornata evento di oggi, frutto di mesi di lavoro e di ricerca storica.lagone

25 aprile, al via a Roma la ‘Festa della Resistenza’ con ottanta eventi gratuiti - ROMA – Per il secondo anno consecutivo, Roma celebra una pagina fondamentale della storia nazionale, la lotta per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Da oggi a giovedì, nei Municipi V e VII, ...dire