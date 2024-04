Intesa Sanpaolo - Messina | Il nostro miglior bilancio Banca leader in Europ - verso nuovi successi

L'assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato il bilancio d'esercizio 2023 con un utile netto consolidato del gruppo pari a 7.724 milioni di euro. Via libera anche alla distribuzione del dividendo per complessivi 5,41 miliardi di euro, pari a 29,60 centesimi di euro, e corrispondente ... (quotidiano)