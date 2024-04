IndyCar - Penske prova a rifarsi al Barber Dixon vuole il bis

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In attesa del mese di maggio e del lunghissimo avvicinamento alla Indianapolis 500, la NTTSeries si sposta alMotorsport Park per il terzo appuntamento stagionale. Tutto è pronto per il ‘Children’s of Alabama Indy Grand Prix’, primaall’interno di un impianto stradale dopo i due cittadini di St. Petersburg (Florida) e Long Beach (California). Ci sarà da divertirsi nel week-end che ci apprestiamo a commentare con un tracciato particolarmente tortuoso in cui ogni errore può costare caro. La strategia può storicamente giocare un ruolo cruciale in quel di Birmingham, tracciato che per ben tre volte nella storia ha visto il successo di Josef Newgarden. Il #2 di, americano pluricampione della categoria, ha primeggiato nel 2018, 2017 e nel 2015, il nativo di Nashville condivide un posto ...

