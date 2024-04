Highlights Barcellona-Olympiakos 75-77 - basket Eurolega gara-1 playoff 2024 VIDEO

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilcon glidella vittoria dell’per 75-77 sul campo delin-1 dei quarti di finaledell’2023/. Vittoria esterna pesantissima per i greci, che al Palau Blaugrana ribaltano il fattore campo e ora possono portare la serie al Pireo per chiuderla. Top scorer dell’incontro è Nigel Williams-Goss con 15 punti, seguito con 14 dal compagno di squadra Isaiah Canaan. GLISportFace.

