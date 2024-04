Germania | espositori cinesi alla Hannover Messe 2024 2

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24 apr – (Xinhua) – Persone chiacchierano allo stand della Jiangsu Nanfang Precision Co., Ltd. presso ladi, in, ieri 23 aprile. La fiera, incentrata sul tema “dare energia a un’industria sostenibile”, durera’ fino a venerdi’ e ha attirato quasi 4.000da circa 60 Paesi e regioni. Tra questi, glihanno rappresentato il 30% dei partecipanti, secondi soloospitante, secondo l’organizzatore. (Xin) Agenzia Xinhua

Germania: espositori cinesi alla hannover Messe 2024 (1) - hannover, 24 apr - (Xinhua) - Un membro del personale della Hangzhou Yushu Technology Co., Ltd. (il primo a destra) mostra un cane robotico alla hannover ...romadailynews

Calcio: Rangnick "Bayern Ci sono stati dei contatti" - 'Ho informato la Federazione austriaca, per ora penso solo agli Europei' VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Ralf Rangnick è un reale candidato ...sport.tiscali

hannover Messe, innovazione tecnologica Bosch in primo piano - Bosch in primo piano alla hannover Messe 2024, la fiera dedicata all'industria che si svolge dal 1947. Lo fa con l'articolata gamma di soluzioni per lo sviluppo dell'economia dell'idrogeno, per le ...ansa