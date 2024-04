Atalanta Fiorentina - Italiano | Difeso in maniera compatta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Vincenzo, allenatore della, ha parlato dopo la sconfitta per 4-1 in semifinale di Coppa Italia Il tecnico dellaVincenzoè intervenuto in conferenza stampa dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia. EPISODI – «Dico le grandi parate di Carnesecchi e l’espulsione di Milenkovic. Dal momento in cui rimani in dieci non