Atalanta-Fiorentina 4-1 - le pagelle di CM | Scamacca da sogno ma salterà la Final - ai viola non basta Martinez Quarta

(Di mercoledì 24 aprile 2024)4-1Carnesecchi 6 Rischia di causare un penalty quando prende palla in uscita alta. Può poco sul colpo di tes...

L'Atalanta supera 4-1 la Fiorentina e stacca il pass per la finale di Coppa Italia: sfiderà la Juventus - L'Atalanta sfrutta il fattore campo e stacca il pass per la finale di Coppa Italia dove sfiderà la Juventus. La squadra di Gasperini ribalta l'1-0 dell'andata contro la ...ilmattino

COPPA ITALIA | L'Atalanta raggiunge la Juventus in finale: Fiorentina eliminata - Questa sera sono andate in archivio le semifinali di Coppa Italia, con Atalanta - Fiorentina a chiudere il quadro completo. Nella giornata di ieri è stata la Juventus ad accedere alla finale del 15 ...laziopress

atalanta-fiorentina 4-1, cronaca e tabellino: i nerazzurri passano in extremis, ora la Juve in finale - Reazione della Fiorentina con Mandragora che, come all’andata, lascia partire un missile dalla lunghissima distanza: questa volta però la conclusione del centrocampista dei viola termina abbastanza ...tag24