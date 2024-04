Panchina Milan - Giorgio Furlani | la decisione finale spetta a Gerry Cardinale

Ennesima sconfitta stagionale per il Milan: Pioli a giugno lascerà la Panchina? Le parole dell’allenatore rossonero al termine del derby Prima Acerbi, poi Thuram: l’Inter ha battuto il Milan 1-2 ed è diventato così Campione d’Italia, inutile la rete di Tomori. Se da una parte i tifosi nerazzurri si preparano a cominciare la festa per la seconda stella, dall’altra quelli rossoneri non possono che essere delusi. Nel giro di meno di una settimana ... (dailymilan)

Il verdetto è arrivato nel modo più incredibile possibile, nella partita più sentita della stagione e con 5 giornate di anticipo: l’Inter è campione d’Italia per la 20ª volta nella sua storia. Il risultato della partita di oggi è marginale: la vittoria per la squadra di Simone Inzaghi non è stata quasi mai in discussione contro una squadra in crisi, con poche motivazioni di classifica e pronta ad una vera rivoluzione. Solo per la cronaca la ... (calcioweb.eu)

Secondo Repubblica Zlatan Ibrahimovic starebbe pensando a d un nome a sorpresa il dopo-Pioli sulla Panchina del Milan (pianetamilan)

Lo scenario che i tifosi rossoneri temevano di più si è concretizzato, l’Inter può conquistare matematicamente lo scudetto della seconda stella nel derby contro il Milan. A una condizione però, quella di vincerlo visto che i nerazzurri hanno rallentato facendosi rimontare due volte dal Cagliari e il 2-2 contro i rossoblu ha lasciato invariato il […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici (infobetting)

Panchina Milan, Antonio Di Gennaro consiglia fermamente Conte ai rossoneri. Tutti gli altri profili sarebbero al livello di Pioli… Rimane solo da decidere chi sarà il prossimo allenatore del Milan. In casa rossonera la strada sembra ormai tracciata: a fine stagione terminerà il ciclo di Stefano Pioli. Con l’eliminazione dall’Europa League dopo le due sconfitte raccolte contro la Roma di Daniele De Rossi, si sono drasticamente abbassate le ... (dailymilan)