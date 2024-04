(Di martedì 23 aprile 2024) Arezzo, 23 aprile 2024 – Le straordinarie creazioni di artigianato artistico del territorio saranno presenti alla Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana in programma addal 25 aprile al 1° maggio 2024 nel“Ifraed”. Si tratta di uno degli eventi collaterali più importanti della Mostra Mercato dell’artigianato di, molto atteso e apprezzato dai visitatori, che hanno l'opportunità di ammirare le creazioni di tanti artigiani provenienti da tutta la provincia di Arezzo, e che ben rappresentano l'eccellenza dell'artigianato artistico del territorio. L'iniziativa ècongiuntamente da CNA eImprese Arezzo e gli artigiani che ...

L’esposizione “I Mestieri dell’Arte tra Tevere ed Arno” promossa da Confartigianato e Cna protagonista ad Anghiari - Confermato l’appuntamento con le eccellenze dell’artigianato artistico del territorio provinciale. Da quest’anno anche i laboratori esperienziali ...lanazione

Laurea in Arte e artigianato, dialogo fra l’imprenditore Della Valle e la Regione Marche: «Occasione di crescita, ci sono grandi potenzialità» - SANT’ELPIDIO A MARE La laurea in arte e artigianato voluta da Diego Della Valle sta per diventare realtà. Stanno infatti proseguendo senza sosta i dialoghi tra il Gruppo Tod’s e ...corriereadriatico

MIDA 2024 al via, 530 espositori all'88esima fiera artigiana in Fortezza - Presentata stamani alla stampa MIDA, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, promossa e organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le ...gonews