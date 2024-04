Ciclismo su pista - l’Italia ottiene 10 pass olimpici ed il diritto di portare 2 riserve a Parigi!

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza di tutti i Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente ... (oasport)

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA dell’Italia Voto della settimana per l’Italia: 7,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende) ? M. Berta (mountain bike) ? S. Avondetto (mountain bike)? A. Bagioli (ciclismo) ? 4 senza maschile (canottaggio) Atleta della settimana (uomo). Federico Nilo Maldini (tiro a segno): vincendo il torneo finale di ... (oasport)

Si conclude con un altro bel podio per l’Italia la seconda tappa della Nations Cup di Ciclismo su pista, che si è svolta in questi giorni a Milton, in Canada. Ancora una volta è Letizia Paternoster a portare in alto il Bel Paese: l’azzurra aveva chiuso seconda l’eliminazione e termina in piazza d’onore anche l’omnium. Niente da fare contro la britannica Katie Archibald, vincitrice con 131 punti, per la trentina ci sono venti lunghezze di ... (oasport)

Seconda giornata di Nations Cup di Ciclismo su pista che non porta molti frutti all’Italia, Sulla pista di Milton non sono arrivati risultati di rilievo durante la nottata italiana. La Madison femminile sfiora soltanto il podio. Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini rimangono a lungo in lizza per un posto fra le prime tre, ma nella gara vinta dalla Gran Bretagna sulla Francia le due azzurre vengono superate per soli tre punti dagli Stati Uniti, ... (oasport)

Doppio podio per l’Italia sulla pista di Milton, in Canada, sede dell’ultima tappa di Nations Cup di Ciclismo su pista. Nella giornata inaugurale, a regalare due secondi posti ai colori azzurri sono stati il quartetto femminile dell’inseguimento e Letizia Paternoster nella gara dell’eliminazione. Gran prova del team composto da Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini, approdato fino alla finale per l’oro dove però la ... (sportface)