Zaffaroni avvisa | | Lotteremo fino alla fine

(Di lunedì 22 aprile 2024) I risultati dell’ultimo turno hanno appesantito la posizione della FeralpiSalò che, proprio per essere pronta a dare tutto nelle rimanenti quattro partite, ha scelto di riprendere gli allenamenti già ieri, senza concedersi nessuna pausa dopo la gara persa con il Como. La squadra diè scivolata a -5 dai playout e A -6 dsalvezza diretta, per un ritardo che obbliga i gardesani a raccogliere il massimo nelle prossime quattro gare, a cominciare dtrasferta di sabato in casa del Cittadella. "Con il Como, pur giocando una buona partita, abbiamo commesso alcuni errori evitabili che hanno decretato la sconfitta. Non dobbiamo fasciarci la testa adesso,sicuramente". L.M.