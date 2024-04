(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – Undidi 5a persona per entrare a. La nuova misura riguarda i visitatori occasionali, ovvero che non pernottano, ed entrerà in vigore da giovedì 25 aprile 2024 e sarà operativa per 29 giorni effettivi, i più critici per il turismo, fino al 14 luglio. "Accogliamo positivamente l'esperimento del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Venezia , 22 aprile 2024 – Inizia la sperimentazione del Ticket a Venezia , il contributo d’accesso alla città antica da pagare con prenotazione online in alcuni weekend tra aprile e luglio 2024 . Per ...

(Adnkronos) – Un ticket di ingresso di 5 euro a persona per entrare a Venezia . La nuova misura riguarda i visitatori occasionali, ovvero che non pernottano, ed entrerà in vigore da giovedì 25 aprile ...

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Un ticket di ingresso di 5 euro a persona per entrare a Venezia . La nuova misura riguarda i visitatori occasionali, ovvero che non pernottano, ed ...

Venezia, ticket di ingresso da 5 euro: da quando e come funziona - La nuova misura riguarda i visitatori occasionali, ovvero che non pernottano, ed entrerà in vigore da giovedì 25 aprile 2024 ...adnkronos

ticket Venezia, parte il contributo d’accesso: come funziona, chi deve pagare e come. Tutte le date del 2024 - Inizia l’ingresso a pagamento nella città antica per i turisti giornalieri. Multe da 50 a 300 euro per chi non è in regola ...ilrestodelcarlino

Non è un paese per poveri - Il 25 aprile inizia a Venezia l’esperimento per introdurre un ticket d’ingresso alla città. Il nome ufficiale è «contributo unico di accesso» e applicato quest’anno per una trentina di giornate tra ap ...rsi.ch