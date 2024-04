Rissa tra genitori durante la partita del Calcio Napoli under 16 | uomo in ospedale con il naso rotto

(Di lunedì 22 aprile 2024) Lasugli spalti del campo sportivo Kennedyil match tra gli16 dele del Parma: undi 54 anni è finito in. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Pavia, 21 aprile 2024 - Botte di sabato sera in provincia. Con tre interventi di ambulanze e carabinieri nell'arco di poche ore. A Tromello , verso le 21 di ieri, sabato 20 aprile, davanti alla ...

Secondo quanto ricostruito, due ragazzi di 15 e 19 anni sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e accompagnati all' ospedale di Vigevano, in provincia di Pavia.Continua a leggere

Tensione, violenza e perfino paura: la domenica tutt?altro che tranquilla del Napoli under 16. Si è appena concluso il primo tempo tra Napoli e Parma, nel match valido per la penultima...

