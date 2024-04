Premio letterario nel nome di Petrarca - micronarrativa protagonista del workshop

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 22 aprile 2024 – Arriva a conclusione la 5ª edizione di.fiv, il concorsopromosso dal Comune di Figline e Incisa Valdarno in collaborazione con l’associazione culturale L’Eco del Nulla. Sabato 27 aprile negli spazi di Casa(piazza Attilio Benassai 7, Incisa) il quinto e ultimo atto dell’iniziativa culturale sarà caratterizzato da un doppio evento dedicato agli amanti della letteratura e, in particolare, agli aspiranti scrittori: undi “en plein air”. Alle 15,30 in piazza Attilio Benassai, curato dall’editor della raccolta “A piccole dosi” Leonardo Ducros, permetterà ai partecipanti di lavorare a stretto contatto sia con lui che con i finalisti di.fiv 2024, per ideare e scrivere un ...