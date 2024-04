Milano - torture nel carcere minorile Beccaria | disposte 21 misure cautelari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nella mattinata di lunedì 22 aprile 13 agenti della Polizia Penitenziaria sono stati destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in, mentre per altri otto dipendenti del corpo di polizia è stata disposta la sospensione dall’esercizio di pubblici uffici. L’accusa nei loro confronti, gravissima, è quella di aver messo in atto maltrattamenti, e a volte anche vere e proprie, ai danni di alcuni giovani detenuti dell’Istituto PenaleCesaredi. I reati contestati agli indagati dalla Procura vanno dai maltrattamenti al concorso in tortura, fino alla tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto.Leggi anche:di Opera, Domenico Massari, uccide il narcos Antonio Magrini I particolari delle indagini sulle violenze al ...