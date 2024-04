Mi candido per eleggere più persone possibili L' ultima di Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024)si candida alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno come capolista del Partito democratico per il Centro e le Isole. La segretaria dem lo ha ribadito oggi durante una diretta Instagram. "Voglio dare una mano anche io a questa squadra. Sono anche io candidata per portare il Pd più in alto possibile. Io ho la speranza di poter dare una mano ail più possibile di queste", ha detto la segretaria. "Mi prendo questa responsabilità poi starò in parlamento per contrastare le politiche di Giorgia Meloni".