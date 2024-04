Le parole del mister | Abbiamo ricompattato l’ambiente Servivano fiducia e serenità E il mercato di gennaio ha aiutato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Con i gol di Zilli e Valentini è arrivata finalmente la salvezza matematica per la Spal. Il tecnico biancazzurro nel dopo partita tira un po’ le somme del suo "Di Carlo (nella foto) bis". "L’obiettivo con il Pineto era fare tre punti – spiega –, giocavamo in casa in una cornice davvero bella, con lo stadio pieno che ha spinto la squadra. Nel primo tempogiocato bene ma non benissimo, nel secondo invecefatto una partita di livello e qualità alta. I singoli giocatori sono cresciuti molto, la vittoria è stata meritata. Da quando sono tornatofatto 25 punti, era l’unico modo per provare a fare qualcosa di più della salvezza, poi purtroppo non è dipeso solo da noi. Faccio i complimenti a squadra, società e tifosi, tutti hanno partecipato compatti per raggiungere questi 46 punti". Qual è stata la componente più ...