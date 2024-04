Lazza annuncia le date del nuovo tour 2025 | il rapper torna anche al Forum d’Assago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 22 aprile 2024 –non si ferma e mentre l’ultimo brano “100 messaggi”, presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, continua a macinare record su record, ililin programma per il. Il successo dell’Ouver-lo scorso anno ha macinato sold out in tutta Italia, e, all’anagrafe Jacoporini, è pronto a ripetersi e a scatenare nuovamente la sua energia livendo le primedel LOCURA, prodotto da Vivo Concerti. Tutte le: alè atteso il 21 gennaioDal prossimo gennaio, ilha in programma per ...