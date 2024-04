2024-04-17 19:38:03 Il web è in trepidazione: Ail tempo è ufficiale. Come anticipano ‘La Gazzetta dello Sport’ e confermano altri media italiani, La Juventus dovrà pagare 9,7 milioni lordi (più un ...

Un brasiliano fantasia in attacco: colpo Juventus in Premier League - Cristiano Giuntoli pesca un brasiliano dalla Premier League: top player per la nuova Juventus La Juventus vuole dare priorità al centrocampo ma non perde di vista gli obiettivi in attacco in vista del ...juvelive

G+: tutte le notizie - Inizia dall'Olimpico contro la Lazio una sorta di seconda stagione per Vlahovic e compagni: lo scenario migliore Vittoria in Coppa Italia, con annessa partecipazione alla Supercoppa, e terzo posto in ...gazzetta

Juventus, 30 milioni dalla Premier per Huijsen: la risposta del giocatore - Il mercato incombe e il Newcastle guarda ancora alla Serie A. Secondo il Daily Mirror, i bianconeri sono pronti a sbordare 30 milioni di euro per il 19enne difensore.calciomercato