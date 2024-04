Giornata Mondiale Della Terra - lo Zingarelli aggiunge locuzioni e neologismi legati a tematiche green

La Terra è il bene più prezioso che possediamo; proprio per questo motivo dobbiamo impegnarci a tutelarne la salute: la Giornata Mondiale della Terra non è solo una celebrazione, ma anche un invito ...

Fra’ Paolo è piemontese di nascita e missionario per vocazione. Vive in Brasile, nella foresta da 17 anni. La sua oggi, in occasione della Giornata mondiale della Terra, è una testimonianza di ...