Distruzione di un nido di rondine a Salerno | la segnalazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver svernato a sud del Sahara o nel subcontinente indiano, le rondini stanno tornando in Italia. Se riescono a sopravvivere durante il percorso, sono pronte, da animali abitudinari quali sono, ad utilizzare sempre gli stessi nidi. Spesso, però, non li trovano, distrutti dalla mano dell’uomo, per ignoranza o pura cattiveria. È quello che è successo pochi giorni fa ain via Roberto Mazzetti – Casa Roma (quartiere Matierno), dove dei vandali, commettendo un reato in quanto si tratta di specie particolarmente protette, hanno distrutto un, attorno al quale da giorni una coppia di rondini vi svolazzava intorno. Per fortuna era vuoto, nessun uovo era stato ancora deposto. La coppia di rondini, nei giorni successivi, privata del, ha cercato un riparo di fortuna in prossimità del ...