Bimbo di 15 mesi ucciso da due pitbull - ferita la madre e lo zio che cercavano di salvarlo | il caso a Eboli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un bambino di 15è stato aggredito eda duein località Campolongo dinel Salernitano, mentre si trovava in braccio alla mamma, rimastacon lo zio del bambino nel tentativo di. Altre ricostruzioni dei giornali locali indicano che il bambino fosse in braccio allo zio, fratello della mamma del bambino. Secondo le prime ricostruzioni, i due cani di proprietà di una vicina di casa erano liberi in cortile. Alle 8 di questa mattina i duesono corsi fino all’ingresso dell’abitazione quando hanno visto uscire qualcuno dall’ingresso dell’abitazione e si sono scagliati contro il bambino. Lo zio e lahanno tentato di liberare il bambino dalla morsa dei cani, ma sono stati aggrediti a loro volta. La ...