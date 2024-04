Urne chiuse in Basilicata - si riprende lunedì alle 7 | 00 Alle 23 | 00 hanno votato il 37,74% degli aventi diritto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 21 aprile 2024) AGI - Sono circa 570 mila i lucani chiamati, oggi e domani, per l'elezione del nuovo governatore e 20 consiglieri regionali, tredici per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera. Si vota d23 di domenica e d15 diin 628 sezioni elettoralistite, 453 in provincia di Potenza e 229 nel Materano. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.di voto 279.552 uomini e 288.407 donne. Nel Potentino sono 194.369 gli uomini e 200.274 le donne, nel Materano invece 85.183 gli uomini e 88.133 le donne. Tre i candidati alla carica di presidente della Giunta ...