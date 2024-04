?Umberto Tozzi | Sono sempre lo stesso guerriero

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 21 aprile 2024) La gavetta come musicista nei locali, la povertà e poi il lampo improvviso: la canzone Gloria (capitata quasi per caso) per l’americana Laura Branigan che lo ha reso famoso anche oltre oceano., che oggi ha 72 anni, ripercorre con Panorama la sua carriera straordinaria e annuncia: «Sto per partire con una serie di concerti in tutto il mondo». Il titolo? Un felice messaggio d’addio alle scene: «L’ultima notte rosa - The final tour». Cidue divani, piazzati nella hall di altrettante sale d’incisione, che affiorano spesso nei ricordi diquando riavvolge il nastro della sua carriera. Il primo, bianco, è la fotografia della gavetta milanese negli anni Settanta: «Era a due passi dall’ingresso della Numero Uno, la casa discografica di Mogol e Battisti. Lì si sedevano i ...