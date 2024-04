Kiev avrà presto nuove armi e Mosca evoca lo spettro del Vietnam (dove gli americani furono sconfitti) - Dopo mesi di stallo, porzioni di territorio strappate dalla Russia e migliaia di morti forse evitabili, l'approvazione del nuovo pacchetto di aiuti Usa a Kiev da oltre 60 miliardi di dollari fa tirare ...globalist

Ucraina, Zelensky: "Con armi Usa possiamo vincere la guerra" - "L'Ucraina può vincere la guerra". Il presidente Volodymyr Zelensky è convinto che Kiev possa prevalere nel conflitto con la Russia. La svolta può essere rappresentata dai 60 miliardi di aiuti che gli ...adnkronos

Mosca: Ucraina, fiasco Usa come Vietnam - Commentando il nuovo pacchetto di aiuti Usa all'Ucraina, la portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova afferma che "l'immersione sempre più profonda degli Usa in una guerra ibrida contro la ...rainews