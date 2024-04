The Glamour Lounge | nuova apertura hair & beauty a piazzale Clodio

(Di domenica 21 aprile 2024) Giornalisti, blogger, volti del teatro e dello spettacolo romano. Hanno partecipato in tanti all’opening-party del nuovo salone “The” appena aperto in zona Prati a Roma (Circonvallazione Clodia 119) dedicato al mondo dell’estetica e dei capelli come vere esperienze di bellezza e di relax. Situato in una posizione strategica nel cuore dello storico quartiere Prati, “The” si distingue per la sua eleganza unita agli ultimi ritrovati di stile, piccoli spazi per grandi esperienze. E poi le mani a cui affidarsi, quelle di grandi professionisti del settore, consulenti di stile ed esperti delle tecniche e dell’utilizzo dei prodotti più all’avanguardia del settore. E’ per questo che quello di “The” è un progetto ancora più audace ...

Meet The Actor Who Once Appeared In Only Fools And Horses But Now Works In A Care Home - From the glitz and Glamour of television to the heartwarming world of care, one actor’s journey has taken a surprising turn. We are talking about Daniel Peacock, known for his roles as Mental Mickey ...msn

Kaizer Chiefs put latest loss down to ‘inaccuracy’ - The defeat puts the Glamour Boys on track for their worst ever finish to a PSL top-flight season, as reported by The South African website. Below, the match report as per the official Kaizer Chiefs ...msn

Zendaya Serves Coquette Prep in an Extreme Cutout Polo Dress - On April 20, the 27-year-old actor arrived at a promo event in a baby pink custom Jacquemus polo dress, featuring a preppy cropped polo holding up a low-waisted babydoll skirt by a drawstring. Zendaya ...glamour