SOCIAL – Milan - i tifosi si sfogano | ora bast - ci vuole Antonio Conte

(Di domenica 21 aprile 2024), idel, commentando un post dell’account ufficiale su Instagram, hanno chiesto l’arrivo diDopo l’eliminazione dall’Europa League, l’ambiente delè sempre più in subbuglio. Isono arrabbiati e vogliono un cambio di rotta a partire dalla panchina. E se l’addio di Stefano Pioli a fine stagione sembra certo, sul sostituto non ci sono ancora certezze. Certezza che invece hanno moltiisti, che vogliono un solo nome:. Sotto al post sull’account Instagram ufficiale del, dedicato al format Travel Talks e con protagonista Davide Calabria, moltihanno commentato per chiedere alla società un cambiamento radicale. ...

Ci è finito anche lui chiaramente sul banco degli imputati dopo l`eliminazione in Europa League. Sono ore di riflessione per Rafael Leao che,... (calciomercato)

Davide Bartesaghi , terzino sinistro del Milan, ha esulta to sui social dopo la vittoria ottenuta in semifinale di Youth League (pianetamilan)

Finale Youth League: la probabile formazione del Milan - Domani pomeriggio alle ore 18:00 si sfideranno Olympiacos e Milan per la finale della UEFA Youth League. Ecco la probabile formazione Stefania Palminteri Redattore 21 aprile 2024 (modifica il 21 april ...informazione

Gudmundsson Milan, si prospetta una dura asta in estate: tutte le squadre interessate DETTAGLI - Gudmundsson Milan, si prospetta una dura asta in estate: tutte le squadre interessate. I DETTAGLI sull’obiettivo di mercato In estate si prospetta una vera e propria asta per accaparrarsi il talento d ...milannews24

La Sampdoria festeggia la salvezza delle Women: il messaggio SOCIAL - La Sampdoria ha celebrato la salvezza raggiunta dalle Women, nonostante la sconfitta interna contro il Milan: il messaggio SOCIAL A seguito del pareggio tra Napoli e Pomigliano, la Sampdoria Women ha ...sampnews24