Scurati | Trattato come un estorsore dalla premier - i giornali fiancheggiatori mi hanno definito ‘uomo di M’ | ora quando esco di casa mi guardo intorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Alla fine Antonioil discorso sul 25 aprile lo ha letto. Non in un programma della Rai, dove lo ha pronunciato la conduttrice Serena Bortone, ma alla festa di Repubblica a Napoli. Un momento contrassegnato da un lungo applauso finale, una standing ovation dei presenti nel cortile d’onore del Palco reale e il gridoplatea “Viva l’Italia antifascista”. Durante la lettura del testo l’autore di M ha anche inserito qualche “fuori programma”,li ha definiti. Lo faparla del fascismo stragista e dice: “Non solo prima della guerra e durante la guerra, ma anche nel dopoguerra fino a tutti gli anni Ottanta”. “Pensavo che la Rai fosse anche mia, del resto è di tutti, è dello Stato italiano – ha dettonella successiva intervista sul palco – ma alla fine mi...

