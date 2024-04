Lazio – Salernitana 4-1 Costil 5,5: poco esplosivo in tuffo: due dei tre gol della Lazio nel primo tempo non sembravano imparabili. Si r... (calciomercato)

Tempo di lettura: 2 minutiProseguono gli allenamenti in casa Salernitana in vista della sfida di domenica prossima (ore 18) contro la Fiorentina. La coperta è corta in mezzo al campo dove mister ... (anteprima24)

La Fiorentina va a far visita alla Salernitana con un carico di assenze e di giocatori che vengono preservati per la semifinale di ritorno di... (calciomercato)

LIVE FV, Salernitana-FIORENTINA 0-1: KOUAME LA SBLOCCA! - 81' - La Viola ora prova a gestire il pallone, in virtù del vantaggio acquisito. Dentro Faraoni e Mandragora per Kayode e Duncan 80' - GOOOOOOL!!! FINALMENTE! KOUAME!!! FIORENTINA ...firenzeviola

Salernitana, Candreva sarà squalificato: perché e che partita salta - Ammonito al minuto 60` di Salernitana-Fiorentina a causa di una trattenuta, Antonio Candreva, esterno di centrocampo della Salernitana, salterà per squalifica.calciomercato

LIVE FV, Salernitana-FIORENTINA 0-0: CAMBI PER I CAMPANI - 68' - Altri cambi per la Salernitana: fuori Candreva per Martegani e Ikwuemesi per Weissman 65' - Insiste la Fiorentina alla caccia del vantaggio: cross dalla destra e ...firenzeviola