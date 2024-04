(Di domenica 21 aprile 2024) Nel pomeriggio di oggi è stato messo a segno un furto dain unain via Luxardo a. I ladri alle 15 e 30 di oggi, domenica 21 aprile, hanno sfondato il vetro della porta d’ingresso di una rivendita die, una volta dentro, hanno disattivato il sistema d’allarme per agire indisturbati. La Polizia di San Basilio indaga con i colleghi della scientifica sul furto da– repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)La colluttazione tra un ladro e un dipendente dellaUno dei malviventi, però, s’è trovato di fronte a un dipendente dellache ha cercato di fermali. Ne è nata una colluttazione, senza grandi conseguenze per i due protagonisti. Il ladro è riuscito a liberarsi velocemente e scappare ...

La Polizia è stata allertata per la presenza di un Pacco di esplosivi in una ditta di spedizioni . Per fare fronte alla situazione di emergenza si sono mobilitati gli artificieri e contemporaneamente ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, ditta di informatica derubata in pieno giorno: bottino da 200mila euro - Nel pomeriggio di oggi è stato messo a segno un furto da 200mila euro in una ditta in via Luxardo a Roma. I ladri alle 15 e 30 di oggi, domenica 21 aprile, hanno sfondato il vetro della porta ...ilcorrieredellacitta

Maxi colpo in ditta informatica a Roma: bottino da 200mila euro - Maxi colpo in una ditta di informatica alla periferia di Roma. E' accaduto nel pomeriggio in via dei Luxardo, in zona Tor Cervara. In due sono entrati nel negozio rompendo la vetrata della porta d'ing ...tgcom24.mediaset

Nuovi bus a metano per Roma, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar: i mezzi li produrrà la Solaris - Il ricorso è andato a buon fine e così i 244 bus a metano potranno riprendere la loro corsa verso Roma. Il Consiglio di Stato ha infatti confermato la validità della gara per l’affidamento mezzi alla ...romatoday