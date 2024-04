Premier League - Nottingham accusa | Un tifoso al Va - negati 2 rigori

Paura per Beto, l'ex Udinese esce in barella e con la bombola d'ossigeno: cosa è successo - Dopo che in Italia i tifosi della Roma hanno seguito con apprensione il malore di Ndicka, questo fine settimana anche in Premier League ci sono stati attimi di paura. Durante ...ilmessaggero

Taylor ancora nella bufera: minacce in Premier dopo tre incredibili errori - La furia del Nottingham Forest dopo la sconfitta dell'Everton, con un comunicato contro il Var e l'arbitro "celebre" per i suoi errori nella finale di Europa League tra Roma e Siviglia ...corrieredellosport

Premier League, MOURINHO IN TRIBUNA PER FULHAM-LIVERPOOL - Pomeriggio di calcio per Josè Mourinho. Lo Special One è sulle tribune di Craven Cottage, in quel di Londra, per assistere dal vivo ...sportmediaset.mediaset