Pioli rompe il silenzio | le parole sul futuro interessano anche al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 aprile 2024) Il nome di Stefanoè stato accostato alper la prossima stagione: il tecnico del Milan esce allo scoperto sul. Domani sera la Serie A potrebbe avere ufficialmente una nuova squadra Campione d’Italia. Si tratta ovviamente dell’Inter di Simone Inzaghi che potrà matematicamente portarsi a casa lo scudetto e la seconda stella qualora riuscisse a vincere il derby contro il Milan. Il Milan farà di tutto per impedire che i cugini possano esultare proprio contro di loro. I rossoneri, però, non stanno attraversando un momento facile. I ragazzi di Stefano, infatti, sono reduci dall’eliminazione in Europa League per mano della Roma. Dopo l’eliminazione, pare che ildi Stefanosulla panchina del Milan non sia così saldo. Al momento non sono arrivate ...