Pioli lo lascia fuori Milan - la scelta che può costargli l' esonero | tam tam impazzito

(Di domenica 21 aprile 2024) Niente tridente "leggero" per il, niente variazioni. Stefanosi presenza al derby contro l'Inter che lunedì sera, in caso di vittoria dei nerazzurri, potrebbe consegnare il ventesimo scudetto, quello della seconda stella, agli uomini di Simone Inzaghi proprio in faccia ai tifosi rossoneri con una difesa "obbligata" e un attacco senza sorprese. Per la rabbia dei tifosiisti, scatenati sui social contro il tecnico non più "on fire" già messo sul banco degli imputati per l'eliminazione ai quarti di Europa League contro la Roma. Giovedì sera all'Olimpico una squadra troppo fragile in difesa e con qualche svarione tattico (Calabria a centrocampo, Musah esterno difensivo) a sommarsi a una mollezza psicologica ingiustificabile. A San Siro ilscenderà in campo poi con un doppio fardello psicologico: ...