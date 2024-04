Era il luglio 2022 quando abbiamo trattato la notizia della “sobrietà energetica” francese, che prescriveva multe salate per chi tenesse i condizionatori accesi per troppe ore, a temperature troppo ... (ilprimatonazionale)

Ue in Lussemburgo per sbloccare le forniture a Kiev, ma è divisa. Orbán già pronto a opporsi: “Siamo a un passo dall’invio di truppe” - Si preannuncia un vertice teso e dal risultato incerto quello dei ministri degli Esteri e della Difesa dei 27 Stati membri dell’Ue che lunedì si ritrovano in Lussemburgo per discutere nuovamente della ...ilfattoquotidiano

Nuove armi a Kiev a breve, la reazione di Mosca: finirà come in Vietnam - Ora l’Ucraina ci crede di nuovo. Dopo mesi di stallo, appelli inascoltati, porzioni di territorio strappate dalla Russia e migliaia di morti forse evitabili, ...gazzettadelsud

Le notizie di oggi con Paolo Celata - Il dibattito sulle candidature dei leader e su Scurati, l'invio di Nuove armi Usa a Kiev, gli annunci di Netanyahu e le notizie di sport, nell'edizione delle ore 20 ...tg.la7